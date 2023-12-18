شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق إنسان النواب: فوز السيسي يعكس إرادة الشعب لتحقيق الاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، إن نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة تعكس مدى تفاعل الشعب المصرى مع العملية السياسية وإرادتهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى البلاد.



وأضاف رضوان -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة بنسبة قاربت التسعين بالمائة من الأصوات- أن نتائج الانتخابات تؤكد أهمية المشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المصرى، وبصفة خاصة الشباب والنساء، فى بناء مستقبل مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعي.



وتابع رضوان أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية أثارت العديد من النقاشات والتحليلات حول مشاركة الشعب المصرى فى هذه الانتخابات وخاصة قطاعات الشباب والنساء، فقد تميزت هذه الانتخابات بالمشاركة الواسعة من قبل الشعب المصرى، حيث أبدى الكثيرون اهتمامًا كبيرًا بمستقبل بلادهم ورغبتهم فى المشاركة الفعالة فى عملية اختيار رئيس البلاد.



وأشار رضوان إلى أن مصر تعد من أكبر الدول فى الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وبالتالى فإن مشاركة الشعب المصرى فى الانتخابات تعد أمرًا بالغ الأهمية، منوها بالدور البارز الذى لعبه الشباب فى هذه الانتخابات، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان فى مصر، وقد تم تفعيل دور الشباب فى العملية السياسية من خلال تشجيعهم على التسجيل فى الانتخابات والمشاركة فى عملية التصويت، مع توفير المزيد من الفرص والمساحات لهم للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم، وذلك من خلال إنشاء المجالس الشبابية وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية.



وواصل رضوان أنه على الصعيد النسائى، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية فى مصر مشاركة نسائية قوية وملحوظة، حيث تم تشجيع النساء على المشاركة فى العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهن واختيار الرئيس الذى يرونه مناسبًا لتحقيق تطلعاتهن وحقوقهن، وقد تم توفير الدعم اللازم للنساء للمشاركة فى العملية السياسية من خلال توفير مراكز اقتراع خاصة للنساء وتعزيز وعيهن السياسى وتوعيتهن بأهمية المشاركة فى الانتخابات.



وأشاد رئيس لجنة حقوق إنسان النواب بالمشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المصرى، بما فى ذلك الشباب والنساء، باعتبارها أمرًا حاسمًا لتحقيق الديمقراطية الحقيقية والاستقرار السياسى فى البلاد.