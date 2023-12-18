وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024.

وقال وزير الداخلية في تهنئته "يُسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً |المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة في الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد".

أضاف: "لقد احتمى الشعب المصري بحكمتكم، حينما واجهتم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار، وأرسيتم المشروعات بتفانٍ وإقتدار، فعَمُرتْ مصر بالإنجازات واليوم تأتي قيادتكم لمسيرة الوطن.. في منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية، لتكون دوماً مبعثاً للأمل في مستقبل أفضل للبلاد، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه، أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر، ولكم منا في جهاز الشرطة كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته مهما تعاظمت التضحيات".

تابع وزير الداخلية: "ستظل مواقفكم الرصينة وإنجازاتكم الواضحة رمزاً منيراً في حاضر ومستقبل هذه الأمة وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة".