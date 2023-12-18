القوات البحرية تحصل على وسام التميز فى إستخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حصلت شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، على وسام التميز فى إستخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية "SAG AWARD 2023" من مؤسسة "إيزرى" العالمية عن مشروع تطوير البنية التحتية المكانية البحرية لجمهورية مصر العربية.

ويُعد الوسام من أقوى الأوسمة العالمية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية والتى يتم الترشح لها من المؤسسات العاملة فى هذا المجال، ويعتبر تتويجاً لجهود شعبة المساحة البحرية التى قامت خلال الأعوام السابقة بتغطية كامل المياة المصرية ببيانات هيدروجرافية حديثة ومتسقة ومدققة ، وإنتاج خرائط بحرية دولية تغطى المياة المصرية من الساحل وحتى المنطقة الإقتصادية الخالصة.

وسلمت شركة " كواليتى ستاندرز لتكنولوجيا المعلومات "وكيل مؤسسة" إيزري العالمية الوسام لرئيس شعبة المساحة البحرية بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية.

وتلعب شعبة المساحة البحرية دورأ محورياً بالغ الأهمية فى المجال البحرى للدولة المصرية يتمثل فى إستغلال المعلومات المكانية البحرية لضمان فاعلية كافة الأنشطة البحرية بالمياة المصرية بالإشتراك مع كافة الشركاء الرئيسين فى المجال البحرى للدولة وخاصة الأنشطة المتصلة بقطاع الطاقة بالبحر.