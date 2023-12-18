رئيس "قوى عاملة النواب": فوز السيسي بالانتخابات استكمال لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قدم النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والإنجازات وصولا إلى الجمهورية الجديدة .

كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد بلغت 66.8% من الأصوات، كما ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حيث حصل السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتًا أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ووجه النائب عادل عبد الفضيل، التحية للشعب المصري العظيم، وعمال مصر الأوفياء الذين استجابوا لنداء الوطن بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل.

وقال إن عمال مصر وفي القلب منهم عمال المالية والضرائب والجمارك كانوا داعمين ومؤيدين للرئيس السيسي في الترشح للاستحقاق الدستوري باعتباره هو الأجدر والأقدر على تولي شئون مصر في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدا استمرار عمال مصر في الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم، باستكمال ما بدأ في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بالمشهد الانتخابي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، وحرص المواطنين وفي مقدمتهم الشباب المرأة المصرية وذوي الهمم على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

ووجه النائب عادل عبد الفضيل، التحية للمرشحين حازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران على التزامهم بالضوابط الدستورية والقانونية للمنافسة الديمقراطية، وحرصهم على خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بمصر الحضارة.