شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة وتشيد بمسار الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر و المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على ثقة الشعب المصري، والتي توجت بإعلان فوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة، متمنية له التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة العظيمة في رئاسة جمهورية مصر العربية.

وأكدت السفيرة على العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهة إلى ما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من مستويات متقدمة في مختلف مساراته بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين ، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدةً بالمظهر الحضاري والأجواء الديمقراطية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية.