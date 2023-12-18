شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بأسمى التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفوزه فى استحقاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتى مثلت تظاهرة فى حب الوطن، حيث احتشد أبناء الشعب المصرى العظيم فى مشهد ديمقراطى مهيب؛ لاختيار وصناعة المستقبل، واستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة؛ بوعى مستنير، ورؤية ثاقبة، واثقة فى قيادتها، ملتحمة ومصطفة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية، واعية للتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن، مؤمنة بالله ومتوكلة عليه.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها أنها تدعو المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، تحت راية الرئيس، قائد مسيرة الإنجازات، وربان سفينة الوطن نحو الاستقرار والتنمية والرخاء، وبناء مصر القوية الأبية.