شكرا لقرائتكم خبر عن شيوخ قبيلة العقايلة بعموم الجمهورية تهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ من كبار شيوخ قبيلة العقايلة بشمال سيناء نيابه عن نفسه وعن القبيلة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزة بفترة رئاسية جديدة باكتساح.

أضاف العكش، أن الآلاف من شباب ورجال وشيوخ قبيلة العقايلة بشمال سيناء وبمختلف المحافظات الجمهورية، وكذلك جموع قبائل سيناء وأحزابها خرجت إلى الصناديق فى مشهد حضارى، وأعلنت تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى صنع تنمية غير مسبوقة بسيناء بتكلفة زادت عن 800 مليار جنيه، موضحا أن أهل سيناء كلهم ثقة فى استكمال مسيرة التنمية، وتحقيق الأمن والاستقرار الذى باتت تشهده سيناء الفترة الحالية بعد سنوات مريرة من الحرب على الإرهاب.

وأشار الشيخ سالم العكش، أن كل منطقة فى شمال سيناء تشهد عمليات تنموية متنوعة ؛مما يمهد لمستقبل افضل لسكان المحافظة الذين عانوا لسنوات طويلة من التهميش ومن الإرهاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.