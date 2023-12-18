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أخبار مصر.. الوطنية للانتخابات تعلن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الوطنية للانتخابات تعلن رسميا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة

 

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

 

الرئيس السيسى للمصريين: اختياركم لى أمانة أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته: "ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات".

 

الهيئة الوطنية: عدد المصوتين فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أن عدد المقيدين بقاعد البيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 67 مليونا و324 ألفا و37 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا. 

 

المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة
معلومات الوزراء: 73.3 مليار جنيه حجم استثمارات لتنفيذ مشروعات قومية فى سيناء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة للدولة في هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية، ويشمل القطاع الأول البنية التحتية، ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي، والقطاع الثاني ويتمثل في الصناعة والاستثمار، والقطاع الثالث يسلط الضوء على المشروعات الاجتماعية، في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة.

 

أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحركة منتظمة، ويجرى متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.

 

الصحة تكشف تفاصيل حول المتحور الجديد لكورونا.. وتؤكد: لم نسجل حالات بمصر
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.

 

وقال إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكى ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.IN .

 

التعليم: امتحان أولى ثانوى إلكترونى للحاصلين على تابلت وورقى لباقى الطلاب
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق تعقد إلكترونيا بنسبة 85% من الأسئلة لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت و15% ورقى، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.

 

 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى  مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى .

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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