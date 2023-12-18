شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.