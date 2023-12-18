شكرا لقرائتكم خبر عن بترا: الجيش الأردنى يحبط مخطط يستهدف الأمن الوطنى للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى، باستمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر اليوم الاثنين، استطاعت من خلالها إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال الالأوقال المصدر العسكرى، أنه تم ضبط صاروخ نوع روكيت لانشر عدد (4)، وصاروخ نوع آر بى جى عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جدًا من المواد المخدرة، يجرى العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطنى الأردنى، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطنى وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدى لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.