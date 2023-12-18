رياح وشبورة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها الإثنين، إن حالة الطقس الثلاثاء يسودها، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا، تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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