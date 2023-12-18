"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتا ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة 6 سنوات قادمة.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات مضت نجح في بناء الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولًا إلى التنمية فى مختلف المجالات وهو ما يظهر جليا من مشروعات ضخمة وإنجازات ملموسة ساهمت في تحسين حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولي الرئيس السيسي البلاد عصرًا ذهبياً آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفرت لها كافة أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وتراعى حقوقها وحقوق أبناءها.

وأكدت أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة يأتى تتويجًا لمسيرة من الإنجازات التي بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد في ظروف صعبة ليصل بها إلى بر الأمان، مشيرة إلى أنه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبي ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التي تستهدف النهوض بالأسرة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأضافت "مرسي": "لقد أثبتت المرأة المصرية من جديد بمشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 أنها الكتلة الحرجة الاساسية في أي استحقاق دستوري وتحمل دائمًا الطمأنينة على مستقبل مصرنا الحبيبة حيث تنتزع حقوقها وتدافع عن وطنها بكل قوة وترفع صوتها بثقة ليصبح هو سلاحها أمام العالم".

وأكدت رئيسة المجلس أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعي الشعب المصري خاصة وأن هذه النسبة تاريخية وهو ما يؤكد عزم الشعب المصري على استكمال مسيرة البناء والتنمية والوقف خلف وطنه في هذا التوقيت المهم.