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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى رئيسا لـ6 سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة.
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