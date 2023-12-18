شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى رئيسا لـ6 سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة.

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