الأب والابن في كلبش واحد.. حلم الثراء في منزل بكرادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
داهمت مأمورية منزلا نقب مالكه وابنه عن الآثار خلسة بكرداسة.
تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضي بمنزل
بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة المنزل،وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى وضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل، ابنه)، وأدوات الحفر والتنقيب.
بمواجهة المتهمين اعترفا بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما.
تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.