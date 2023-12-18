الأب والابن في كلبش واحد.. حلم الثراء في منزل بكرادسة

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة المنزل،وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى وضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل، ابنه)، وأدوات الحفر والتنقيب.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضي بمنزل

داهمت مأمورية منزلا نقب مالكه وابنه عن الآثار خلسة بكرداسة.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.