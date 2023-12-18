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كشف حيلة صاحب شركة ملابس لغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة بالقاهرة؛ لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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