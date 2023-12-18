الأمن يحل لغز اختفاء طفل العجمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من حل لغز اختفاء طفل العجمى.

رصدت المتابعة الامنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة لتغيب طفل بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد الطفل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبسؤال والدته ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت بتغيب نجلها عقب خروجه من المنزل والعثور عليه لاحقاً بمنطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين وأفادت بعدم تحريرها ثمة محاضر بغيابه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة