رئيس افريقية النواب يهنئ المصريين بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وجه الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بمناسبة فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وأشاد البرلماني بالوعي الكبير لدى المصريين على انتخاب الرئيس السيسى خلال هذه المرحلة التاريخية والظروف الصعبة اقليمياً وعربياً ودولياً.

وأضاف: "كل التحية والتقدير للشعب المصرى على مشاركته التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة"، مؤكداً أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر خلال الـ 6 سنوات القادمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.

كما وجه الدكتور شريف الجبلي التحية للمرأة المصرية والشباب المصري من الجنسين على مشاركتهم الكبيرة في هذه الانتخابات، مؤكداً أن تصويت المصريين للرئيس السيسي يرجع إلى عدة أمور في مقدمتها أن الرئيس السيسي يعنى استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً ولذلك كان هدف المصريين استمرار الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مص خلال الـ 10 سنوات الماضية.