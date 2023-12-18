شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: فتح معبر كرم أبو سالم جاء لتخفيف الضغط على معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الأمريكية إن فتح معبر كرم أبو سالم جاء لتخفيف الضغط على معبر رفح، مضيفا أنه نريد أن نرى نهاية لهذا الصراع يضمن أمن الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أنه ما زلنا نرى عددا من المدنيين الفلسطينيين يقتلون وهذا سبب انخراطنا في مزيد من المحادثات مع الإسرائيليين بهذا الشأن.

وتابعت الخارجية الأمريكية أنه من المهم أن تستمر إسرائيل في حملتها العسكرية لتحقيق هدفها بمنع حماس من تكرار ما فعلته في 7 أكتوبر.