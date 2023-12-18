شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو مازن" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بولاية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وتجديد ثقة جموع الشعب المصري فيه، متمنيًا للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية، ومشيدًا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر للرئيس أبو مازن، مؤكدًا موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، وحرص مصر على بذل كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.