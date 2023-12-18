شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال فوتشيتش - في تغريدة له على موقع تويتر ( اكس) اليوم :" التهاني الحارة لصديقي العزيز عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابك رئيسا لمصر".. أنا أؤمن بأن الشراكة الاستراتيجية بيننا التي تقوم على أساس الاحترام الحقيقي والاعجاب المتبادل والازدهار لكلا البلدين سوف تصبح أقوى في السنوات المقبلة ."

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