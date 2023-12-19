شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أبقار "برون سويس".. تنتج 30 كيلو لبن فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على صفات أبقار برون سويس:
1- اللون: بنى - رمادى.
2- وزن الاناث: 700 كيلو جرام.
3- وزن الذكور 900 كيلو جرام
4- الارتفاع 145-150.
5- وزن الميلاد : 35-40 كيلو جرام.
6- متوسط انتاج اللبن : 9000 كيلو جرام / الموسم بمتوسط 30 كيلو جرام فى اليوم
7- نسبة البروتين: 3,5%.
8- العمر عند أول الولادة : 28 -34 شهر.
9- لا يوجد لها قرون لكن يوجد برواز عظمى أعلى الرأس يزداد مع التقدم فى العمر.
10- ذات شفاه بيضاء وأنف أسود
11- ابقار البرون سويس غير مبكرة النضج مقارنة بأبقار انتاج الحليب المتخصصة الأخرى.
12- تعتبر من أعلى الأبقار فى انتاج التوأم وتصل الى 50%
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