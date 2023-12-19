شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أبقار "برون سويس".. تنتج 30 كيلو لبن فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "برون سويس" تعتبر من الأبقار ذات السلالة ثنائية الغرض "إنتاج اللبن واللحم"، وهذه الأبقار نشأت بشمال سويسرا وتم تحسينها وراثيًا عبر برامج ونظم التربية وبرامج الانتخاب المتسلسلة وهى ضخمة الحجم، والإناث بها ذات ضرع كبير، ويمكن تحسين السلالات المحلية من هذا النوع من الابقار فى مصر عبر مراكز التلقيح الصناعى التابعة لوزارة الزراعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على صفات أبقار برون سويس:

‎1- اللون: بنى - رمادى.

2- وزن الاناث: 700 كيلو جرام.

3- وزن الذكور 900 كيلو جرام

4- الارتفاع 145-150.

5- وزن الميلاد : 35-40 كيلو جرام.

6- متوسط انتاج اللبن : 9000 كيلو جرام / الموسم بمتوسط 30 كيلو جرام فى اليوم

7- نسبة البروتين: 3,5%.

8- العمر عند أول الولادة : 28 -34 شهر.

9- لا يوجد لها قرون لكن يوجد برواز عظمى أعلى الرأس يزداد مع التقدم فى العمر.

10- ذات شفاه بيضاء وأنف أسود

11- ابقار البرون سويس غير مبكرة النضج مقارنة بأبقار انتاج الحليب المتخصصة الأخرى.

12- تعتبر من أعلى الأبقار فى انتاج التوأم وتصل الى 50%