شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت وبتجوع بين الوجبات.. تناول بيضة مسلوقة أو خيار أو 7 حبات لوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو مطر استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أنه لخفض الوزن لا بد من تغيير نمط الحياة وتغيير نظام الأكل وتبديل العادات السيئة بالعادات الصحية، وإذا كان المريض يعانى من مضاعفات كثيرة يمكن اللجوء للجراحة.



اللوز

وأكد، في تصريح خاص لــ" الخليج 365"، أنه عند بدء الرجيم وعند الشعور بالجوع بين الوجبات يفضل تناول الخيار أو البيض المسلوق لمنع اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، أو تناول ثمرة فاكهة قليلة السكر، و التي لا تحتوى على سعرات عالية مثل التفاح والجوافة والبرتقال واليوسفى، ويمكن تناول من 6 إلى 7 حبات من اللوز أو 6 حبات من الفستق.

وأضاف، أن الأنظمة الغذائية المعتمدة على الدهون مثل نظام الكيتو فعالة لبعض الأشخاص، ولا تعمل إلا عند بعض المرضى لأنها لا تحتوى على جميع العناصر الغذائية، ويمكن أن نلجأ اليها في بعض المرضى الذين فشلوا في خفض أوزانهم ولكن لفترة قصيرة حتى يتم خفض الوزن بسرعة .

وينصح، بأن أسهل طريقة لخفض الوزن هو تقليل النشويات، وتناول طبق السلطة قبل الأكل، ومنع السكريات نهائيا، موضحا، أن هذا النظام يخفض الوزن بسرعة كبيرة وبدون دايت معين.