شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تعليمات هامة لطلاب جامعة حلوان خلال امتحانات نهاية الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كليات جامعة حلوان، الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول التى من المقرر أن تنطلق بداية الأسبوع المقبل من شهر ديسمبر الجارى، وفى هذا الإطار وضعت كليات جامعة حلوان عددا من التعليمات الهامة بشأن الدخول فى لجان الامتحانات:-

1- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشر دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.

2-- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

3-ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يُعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.

4- ممنوع التدخين داخل اللجان قطعياً.

5- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

6-على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظاً على مصلحتهم ومستقبلهم.

7- الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب.

8- وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.