شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ونوضح فيما يلي جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ، والأحياء.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

يُذكر أن المديريات التعليمية وجهت تعليمات إلى أعضاء اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول تضمنت الضوابط التالية:

-الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

-المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صوره خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.

-مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية.

-البعد عن المغالاه والتعقيد في أسئلة الامتحانات.

-الأسئلة الحياتية والمتحررة تكون مطابقه للواقع بعيدًا عن الإيحاءات السياسية والدينية.