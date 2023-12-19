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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
ونوضح فيما يلي جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024.
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.
-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.
-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.
-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ، والأحياء.
-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.
يُذكر أن المديريات التعليمية وجهت تعليمات إلى أعضاء اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول تضمنت الضوابط التالية:
-الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.
-المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صوره خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.
-مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية.
-البعد عن المغالاه والتعقيد في أسئلة الامتحانات.
-الأسئلة الحياتية والمتحررة تكون مطابقه للواقع بعيدًا عن الإيحاءات السياسية والدينية.
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