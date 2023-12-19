متحور كورونا الجديد.. هل وصل إلى مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى مصر خلال الأيام الماضية.

وسبق أن قالت وزارة الصحة إنها تتتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".

وبحسب تقرير رسمي للوزارة، أكد عبدالغفار أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور الجديد، وكذلك المتحور الآخر المعروف باسم "2.86.BA" في مصر حتى الآن.

ماذا نعرف عن المتحور الجديد؟

* طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

* يُعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد.

* معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

* المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير بما في ذلك فرعه "JN.1" ما تزال منخفضة.

* يظل من المفيد دائما الحرص على التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضًا.

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