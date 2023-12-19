شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تطرح البورصة المصرية للسلع القمح للتداول؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأربعاء، جلسة جديدة رقم 013 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

وتوفر وزار التموين والتجارة الداخلية القمح للمطاحن لإنتاج دقيق ثم صرفه لأصحاب المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية بهدف انتاج الخبز المدعم وصرف للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين.