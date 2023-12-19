رئيس شباب النواب مهنئا الرئيس السيسي: "ملهم الجماهير التي خرجت بالملايين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بنجاح ساحق بحصوله علي ٣٩ مليون و٧٠٢ألف و٤٥١ صوتا .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن تلك النتيجة تعبر عن ثقة الشعب في القيادة السياسية ، وانه لا يستطيع أحد غيره في قيادة البلاد خلال ال٦ سنوات المقبلة ، وهو ما يعكس انحياز المواطنين للاستقرار والأمن والأمان ، واستكمال مسيرة البناء.

وأوضح أن الرئيس السيسي هو قائد المرحلة الراهنة وملهم الجماهير التي خرجت بالملايين من أجله في عدة مرات، فنحن نثق به وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار.

وثمن رئيس لجنة الشباب ، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دائما ما تعبر عن الصوت المصري الديمقراطي، الذي يتعامل بحيادية وشفافية وعدالة في إدارة العملية الانتخابية، وما عبرت عنه من أرقام قياسية للمشاركة الانتخابية وصلت إلى ٦٦٪، وعدم التجاوز وإدارة العملية الانتخابية بكل حرفية وحيادية.