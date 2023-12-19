شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكثر من 1100 مسجد.. تعرف على جهود الأوقاف فى عمارة المساجد خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في مجال عمارة المساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تم افتتاح أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، وتم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11405) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.

كما كشفت الوزارة عن جهودها في البر وخدمة المجتمع حيث تم صرف أكثر من (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها: (161,892,000) جنيه توزيع شنط غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منها 40 ألف شنطة سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة. و تم صرف (65) مليون جنيه مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر، منها: 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر، وخمسة ملايين في إطار أهداف الصندوق العامة. و تم صرف (10) ملايين جنيه ضمن مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا في دولة ليبيا بسبب الإعصار.

وتم صرف (28) مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.و تم صرف (26,857,266) جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.و تم صرف مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم. و (233,542,195) جنيهًا، تم ترجمتها إلى (954.7) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي، منها (50) طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدة الدولة المصرية لأهالينا في غزة.