شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم أقدم النباتات فى مصر.. تعرف على فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثوم من المحاصيل التصديرية الهامة سواء للأسواق العربية أو الأوروبية حيث يتم تصديره إما أخضر غير كامل النضج ابتداءً من أوائل فبراير أو كامل النضج ابتداءً من نهاية مارس .

ويعد الثوم من أقدم النباتات التى عرفت فى مصر حيث وجد منقوشا على الآثار الفرعونية ، وتعتبر مصر أكبر دولة منتجة للثوم فى العالم من حيث كمية المحصول، بينما تحتل الصين المركز الأول فى إنتاج الثوم فى العالم.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الثوم:

‎1- من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتين فهو يحتوى على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم وفيتامين أ.

‎2- يحتوى على الثيامين والريبولافين والنياسين وحامض الأسكوربيك.

‎3- يحتوى على مواد مضادة للبكتيريا .

‎4- يتحكم فى مستوى الدهون فى الدم وبالتالى بقى الجسم من أمراض الأوعية الدموية.

‎5- يقاوم الشيخوخة وله دور كبير فى العمل كمضاد حيوى ومضاد كيميائى يحد من انتشار الأورام الخبيثة لا سيما سرطان المعدة والأمعاء ويقاوم الجراثيم.

‎6- تستعمل فصوص الثوم فى إكساب العديد من المأكولات نكهة خاصة مرغوبة حسب ذوق المستهلك.

‎7- الثوم أكثر حرقة من البصل .

‎8- يستعمل فى الطهى وصناعة التخليل وحفظ اللحوم والاسماك وصناعة التجفيف .