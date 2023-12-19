شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بزيادة ضخ اللحوم بمنافذ التموين استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم. وأيد 83% من القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم، بينما عارض 17% من القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم.

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