شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تعليمات مهمة لطلاب جامعة حلوان خلال امتحانات نهاية الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر
1- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشر دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.
2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.
3- ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يُعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.
4- ممنوع التدخين داخل اللجان قطعياً.
5- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.
6-على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظاً على مصلحتهم ومستقبلهم.
7- الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب.
8- وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.
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