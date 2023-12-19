شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتقدم بطلب شكوى للمراكز التكنولوجية بالجيزة؟.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرًا في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في كل من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.

تهدف المراكز التكنولوجية إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد وباستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن تحسين أسلوب الرقابة وظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، حيث يمكن للمواطنين من خلالها تقديم طلب شكوى، مع إحضار الأوراق والمستندات الآتية: (إثبات شخصية (أصل – صورة)، ومستندات مؤيدة للشكوى).

وفي سياق متصل، خصصت محافظة الجيزة، عددًا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميًا بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.