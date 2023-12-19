شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختبارات للتعرف على اللبن المغشوش.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن غش اللبن يقلل من جودته وقد يتسبب بآثار ضارة للجسم، بأن يؤدى لتلف أنسجة الجسم وتدمير البروتينات به، كما يمكن للمكونات الاصطناعية المستخدمة فى الغش أن تسبب أمراضا مختلفة للجسم ومشاكل فى القلب.

وأضافت سالى: أن أكثر أشكال غش اللبن انتشارا هو خلطه بالماء أو لبن فرز أو نزع جزء من دهن اللبن جزئيا أو كليا مما يقلل من قيمته الغذائية، والمشكلة الأكبر فى خلط الحليب بماء ملوث، وهناك غش بإضافة مواد أخرى و خلطها به مثل: المنظفات، والدهون، والنشا، وهيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية)، والسكر، واليوريا، وغيرها.

وتابعت: لكشف غش اللبن ، يمكن إجراء 3 اختبارات، هي:

- الاختبار الأول: الماء في الحليب: ضع قطرة من الحليب على سطح مائل ومصقول الحليب النقي إما يبقى أو ينساب ببطء تاركًا وراءه أثرًا أبيض الحليب المغشوش ينساب فوراً دون أن يترك أثرا.

- الاختبار الثاني: المنظفات الموجودة فى الحليب: خذ عينة من الحليب وكمية متساوية من الماء، رج الخليط جيدا إذا كان الحليب مغشوشا بالمنظف، فإنه يشكل رغوة كثيفة، إما الحليب النقي تكون له طبقة رقيقة من الرغوة.

- الاختبار الثالث: الكشف عن النشا فى الحليب ومنتجات الألبان: غلي 2-3 مل من العينة مع 5 مل من الماء، أضف 2-3 قطرات من صبغة اليود بعد تركها تبرد، يشير تكوين اللون الأزرق إلى وجود النشا.

ولفتت إلى أن جهاز حماية المستهلك أصدر نصائح لشراء لبن سليم، هي:

- الشراء من مكان موثوق به، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.

- التأكد من حفظ اللبن لدى البائع مبردًا.

- عدم تركه فترة طويلة معرضًا لدرجة حرارة الجو بعد الشراء والتوجه مباشرة إلى المنزل.

- غلي اللبن جيدا مع التقليب المستمر أثناء عملية الغلي.

- حفظ اللبن داخل الثلاجة بعد تبريده مباشرة.

- يجب أن تكون فترة الحفظ في الثلاجة لا تزيد عن أسبوع واحد بينما يمكن تجميده في الفريزر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

- إذا لوحظ أي تغيير في اللون أو المذاق أو القوام فيجب التخلص منه على الفور.