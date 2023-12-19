شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سفير دولة قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية طارق الأنصارى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير القطري - في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز، متمنيا لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والاستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.