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تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس، تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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