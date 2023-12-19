شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مليون طفل فى غزة تم تهجيرهم قسريا وتفرقت عائلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إحصائية صادمة، أعلنت الأمم المتحدة، أن هناك نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتفرقت عائلاتهم.

أكدت المنظمة الدولية، أن غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التقديرات الحالية أقل بكثير من العدد الفعلي للقتلى فى غزة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.