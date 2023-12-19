شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، مشيرا إلى ان القصف تسبب في دمار هائل في عدة مناطق بمخيم البريج وسط غزة.

وذكر مراسل القناة، أن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت مناطق شرق رفح وخان يونس.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التقديرات الحالية أقل بكثير من العدد الفعلي للقتلى فى غزة، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.