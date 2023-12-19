شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: خدمات طبية لمختلف الجنسيات المقيمة فى مصر دون تمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة الصحة والسكان، الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون المختلفة بعدد من الملفات الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين من الوافدين ، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتعزيز أمنهم الصحي، وتعزيز إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج الصحية والتعليمية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مصر تستضيف على أرضها عدد كبير من الجنسيات المختلفة من الوافدين ، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لهم وللمواطنين المصريين سواسية، مؤكداً الحرص التام على تلبية كافة احتياجاتهم الصحية من خلال مختلف المنشآت الطبية بالمحافظات دون تمييز.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم الوزارة في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة "100 مليون صحة" والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مضيفاً أنه تمت مناقشة دعم الوزارة في تقديم الخدمات الوقائية المقدمة للوافدين إلى مصر، وعلى رأسها برامج التطعيمات وعلاج أمراض (الملاريا، الجذام)، ومكافحة الفيروسات الكبدية والأمراض المتوطنة.

ولفت "عبدالغفار" إلى مناقشة التطورات المستجدة فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية للفلسطينيين من المرضى والمصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، ومناقشة سبل دعم الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، فضلاً عن دعم وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات مصر والتي تقدم خدماتها للوافدين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المختلفة للإرتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في تقديم الخدمات المقدمة للوافدين إلى مصر، موجهه الشكر لوزارة الصحة على الجهد المبذول للارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.