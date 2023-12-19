شكرا لقرائتكم خبر عن قمر جمادى الآخرة يصل طور التربيع الأول فى مشهد بديع اليوم بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد قمر شهر جمادى الآخرة في طور التربيع الأول اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بسماء مصر والوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس.

وسيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 09:39 مساءً بتوقيت مكة ( 06:39 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر وسيبقى مشاهداً في السماء الى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.