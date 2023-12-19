شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون تاريخ العائلى المرضى سبب فى الإصابة بسرطان الثدى؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن من خلال التاريخ المرضى للعائلة، الاستدلال على الإصابة بسرطانات الثدى أو الرحم أو المبيض وتابعت وزارة الصحة والسكان: وجود تاريخ عائلى للإصابة بسرطان الثدى أو الرحم أو المبيض مؤشر لاحتمالية إصابتك.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضرورى إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على الصحة، ويمكن الكشف فى مبادرة 100 يوم صحة .

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة .

وقالت الدكتورة نيرڤانا مجدى المدير التنفيذي لمبادرة الكشف عن الأورام السرطانية بوزارة الصحة إن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .