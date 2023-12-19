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وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى والتى تضمنت كل من 

1- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد 

2- مضغ الطعام جيدا 

3- شرب كميات من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

4- عدم الافراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية 

5- تجنب الافراط فى شرب المشروبات الغازية 

6- تناول الزبادى لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة 

7- ممارسة المناسبة للحالة الصحية مثل المشى أو غيرها من الرياضة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالنزول إلى حملة 100 يوم صحة والحصول على الخدمة الطبية بالمجان من 9 صباحا وحتى 9 مساء وتابعت : الحملة متوفرة فى جميع محافظات الجمهورية ويمكن الاستفسار عن خدماتها من خلال الخط الساخن 15335 .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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