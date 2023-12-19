شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة على النحو التالي:

-يوم الأحد 14 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.

امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الفيزياء – شعبة العلمي.

-يوم الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024

امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.

امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس بأماكن ظاهرة حتى يتعرف الطلاب على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول إضافة إلى إعلانها على مواقع الإدارات والمدارس حتى يعرف الطلاب المواعيد التى ستعقد فيها الاختبارات.