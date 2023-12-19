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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة على النحو التالي:
-يوم الأحد 14 يناير 2024
امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.
امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.
امتحان مادة الفيزياء – شعبة العلمي.
-يوم الخميس 18 يناير 2024
امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.
-يوم الإثنين 22 يناير 2024
امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.
امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.
امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.
امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.
-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.
امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.
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