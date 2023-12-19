شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شحنات مساعدات سعودية إلى العريش تمهيدا لدخولها غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت لمدينة العريش بشمال سيناء دفعات مساعدات مقدمة لسكان قطاع غزة من المملكة العربية السعودية ، واستقبل مطار العريش الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة حملت على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 16 طنًا، تسملها الهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقلها لقطاع غزة.

فيما يجرى الاستعداد لاستقبال شحنات مساعدات تصل للعريش برا من ميناء بورسعيد على ساحل البحر المتوسط بعد تفريغها من سفينة شحن مساعدات سعودية مخصصة لغزة سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي، وتحمل على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و25 حاوية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية.

يذكر انه وصل عدد طائرات نقل المساعدات الدولية لقطاع غزة التي هبطت في مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 320 طائرة.

وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش، أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية استقبال طائرتين شحن مساعدات من المملكة العربية السعودي ونقلت 15.320 طن مستلزمات طبية ومن بلجيكا ونقلت 40.962 طن مستلزمات طبية وأدوية، ليرتفع عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة التي اندلعت أكتوبر الماضي إلى 320 طائرة نقلت نحو 950 طنا من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.