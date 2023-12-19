شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا لفصل الشتاء.. الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، والذى يبدأ خلال أيام معدودة، حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء، وتصل معها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة على سبيل المثال بنهاية الأسبوع لـ 13 درجة .

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.