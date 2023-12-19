شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع صفقة هامة فى برنامج الطروحات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد غدا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها.

كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفى عالمى، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم فى برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التى سيتم التوقيع عليها.