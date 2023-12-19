شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز فوز الرئيس السيسى الساحق بالانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى الساحق فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتأكيده للمصريين العهد على الاستمرار فى بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة فى دولة ديمقراطية.

وتحت عنوان (المصريون جددوا للسيسى حتى 2030..والرئيس المنتخب جدد العهد بجمهورية جديدة).. ذكرت صحيفة "الرأى" أن المصريين توجوا أمس عرسهم الديموقراطي، بالتجديد للرئيس السيسي لولاية جديدة، تبدأ في الأسبوع الأول من أبريل 2024، وتستمر حتى عام 2030، محققاً نسبة 89.6 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، التى بلغت 44.2 مليون صوت.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه كلمة إلى "الشعب المصرى العظيم" قال فيها "أتحدث اليوم وقد غمرتنى السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى، ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته".

وتحت عنوان "السيسي للمصريين: أتعهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة".. ذكرت صحيفة "الأنباء" أنه وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أمس فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية 2024، أكد الرئيس السيسي أن اصطفاف المصريين وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية رسالة رفض للحرب اللا إنسانية على الحدود الشرقية لمصر وليس مجرد تصويت لانتخاب رئيس جديد.

وفي صحيفة (الجريدة) وتحت عنوان (مصر: السيسي يفوز بولاية ثالثة باكتساح.. والكويت تهنئ)..ذكرت الصحيفة أن دولة الكويت وزعماء الخليج وروسيا قاموا بتهنئة الرئيس السيسي على فوزه الكاسح بولاية رئاسية ثالثة تمتد حتى 2030 بحصوله على 89.6% من أصوات المشاركين في الانتخابات.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان (خطاب النصر) أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير الحياة الكريمة له، متعهدا بأنه "سيكون صوت المصريين ومدافعا عن حلمهم".. محذرا من أن بلاده تواجه حزمة من التحديات على كل المستويات.