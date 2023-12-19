شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن إلغاء التسجيل الورقى للمواليد والوفيات.. وتؤكد: أصبح إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إلغاء التسجيل الورقى للمواليد والوفيات من مكاتب الصحة بالجمهورية.

وأضاف الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لــ ”الخليج 365”، أن عملية التسجيل للمواليد تتم بمكاتب الصحة الكترونيا وبشكل لحظى دون الانتظار كما يتم استخراج تصاريح الدفن المميكنة وذلك عبد التسجيل الإلكترونى.

وأوضح الدكتور أشرف عبد العليم، أن رقمنة اصدارات شهادات المواليد وتصاريح الدفن يقضى على التلاب فى المواريث وكذلك النسب مشيرا إلى أن جميع اصدارات شهادات المواليد وتصاريح الدفن مميكنة ومزودة بالباركود.

وأشار مساعد وزير الصحة لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن ذلك يأتى ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى وحوكمة الخدمات لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.