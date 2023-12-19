تخصص في تجارة الحشيش.. حبس ديلر الوراق 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 9 من فرش الحشيش في منطقة الوراق.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كان قسم شرطة الوراق تمكن من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.