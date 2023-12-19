البحث عن الثراء أسفل منزل.. تفاصيل سقوط أب وابنه في كرادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع مالك منزل وابنه، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار خلسة بكرداسة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضي بمنزل.

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة المنزل، وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضي وضبط القائمين بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل، ابنه)، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.