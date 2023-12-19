التحقيقات تكشف كيف سقطت طفلة من السابع بالعجوزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع طالبة تدعى "لميس" تبلغ من العمر 12 عامًا، سقطت من الطابق السابع من نافذة في منطقة العجوزة.

وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في سقوط الفتاة، وصرحت النيابة بدفنها.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة بكامل ملابسها ويوجد بجسدها آثار كسور ونزيف، نتيجة سقوطها من الطابق السابع، أثناء نشرها الغسيل.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من علو في الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة، اختل توازنها وسقطت من علو مما أسفر عن مصرعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.